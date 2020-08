Roma, ok l'intervento di Pedro. Lo spagnolo: "Torno presto!" (Di martedì 4 agosto 2020) Roma - intervento perfettamente riuscito, Pedro è pronto a lavorare per farsi trovare pronto agli inizi di settembre. Il futuro attaccante della Roma è stato sottoposto a intervento chirurgico a ... Leggi su corrieredellosport

virginiaraggi : ??NUOVA ILLUMINAZIONE DELL’ARCO DI COSTANTINO Nuova illuminazione dell’Arco di Costantino Intervento realizzato in… - matteosalvinimi : Qui Roma. Ora il mio intervento al convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”. Se vi va, po… - sportli26181512 : #Roma, ok l’intervento di Pedro. Lo spagnolo: “Torno presto!”: Intervento alla spalla perfettamente riuscito, il cl… - sportli26181512 : #Roma, ok l’intervento di Pedro. Lo spagnolo: “Torno presto!”: Intervento alla spalla perfettamente riuscito, il cl… - stecos57 : RT @virginiaraggi: ??NUOVA ILLUMINAZIONE DELL’ARCO DI COSTANTINO Nuova illuminazione dell’Arco di Costantino Intervento realizzato in sine… -