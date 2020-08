Raggi: già oltre 10mila richieste abbonamenti Atac under 16 (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco piu’ di tre settimane, a dimostrazione del grande interesse dei piu’ giovani per le agevolazioni sul trasporto pubblico. Grazie a questa iniziativa, per la quale Roma Capitale ha stanziato oltre 2,4 milioni di euro, tantissime famiglie potranno risparmiare fino a 220 euro sull’abbonamento annuale per i minori di 16 anni”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Le tariffe scontate, riservate a studentesse e studenti nati dopo il 31 dicembre 2004 e residenti a Roma, permettono infatti di acquistare l’abbonamento ad un costo che va dai 30 ai 70 euro, a seconda della ... Leggi su romadailynews

gelonet75 : @NicolaPorro @CorradoOcone giustamente dice la Raggi per i fascisti di merda ci sono già le fogne! - Massimo21705820 : @NicolaPorro @CorradoOcone Siamo alla DERIVA IDEOLOGICA Se fosse per la RAGGI (e DIO c’è ne scampi) i vari MUSEI N… - rio_vela : @007Vincentxxx Già detto. La questione è sulla politica della Raggi che non sei in grado di difendere. Scrivi in ca… - Entreri41 : @alex_onedge @mat_brandi Faceva schifo il piano e fa schifo l'esecuzione. Pensiero personale. E i monopattini facen… - Fattysimo : @antonio24700410 @virginiaraggi Poi se ti vuoi fare belle agli occhi della Raggi battibeccando con me,continua far… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi già Raggi: “Mai un museo, Roma non può rischiare di celebrare il fascismo" Rep