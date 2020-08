Playoff Serie B 2019/2020, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 4 agosto 2020) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff di Serie B 2019/2020. Si entra nel vivo della post season con le sfide che si giocheranno in gara di andata e ritorno con il vantaggio per le teste di Serie, vale a dire la terza e quarta classificata della regular season, di giocare in casa il secondo dei due match e di passare il turno con due pareggi. Ecco dunque di seguito gli accoppiamenti per le sfide di andata e ritorno. semifinali ANDATA Chievo/Empoli vs Spezia Cittadella/Frosinone vs Pordenone semifinali RITORNO Spezia vs Chievo/Empoli Pordenone vs Cittadella/Frosinone Leggi su sportface

