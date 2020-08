Piazza Europa 'invasa' dagli scooter, Cardello: 'E' come un circuito' (Di martedì 4 agosto 2020) Non una Piazza ma un vero e proprio circuito per gli scooter dove, anche in tre per volta e senza casco, scorazzano tra i percorsi pedonali rischiando di investire qualcuno. Questo è quello che ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Europa Piazza Europa "invasa" dagli scooter, Cardello: "E' come un circuito" CataniaToday Sviluppo e futuro 2,5 miliardi di euro per 120 progetti

E si pensa ai parcheggi sotterranei per piazza del Cestello (250 posti), via dei Renai (120 ... sia per alcune zone della città che per le sedi delle scuole. Se dall’Europa arriveranno i 2 miliardi e ...

Liguria, l’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni

L’isola Gallinara è stata venduta pochi giorni fa per oltre 10 milioni di euro. È l’unica vera isola della Liguria: una riserva naturale ricca di storia, a 1,5 chilometri dalla costa tra Albenga ed Al ...

