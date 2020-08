Louis o George? La somiglianza tra i due principini è incredibile (Di martedì 4 agosto 2020) Louis indossa una camicia a quadri, George una a righe. Entrambi sorridono ed entrambi hanno uno sguardo simpatico, sbarazzino. Il Daily Mail ha messo a confronto due foto dei principini: una appartiene a Louis, ed è stata scattata in occasione del secondo compleanno, un’altra ritrae il primogenito dei duchi di Cambridge a quattro anni. La somiglianza è innegabile.Entrambe le foto sono state scattate dalla mamma Kate Middleton, appassionata fotografa. La più recente, quella del terzo figlio, è stata inviata per posta a parenti ed amici come ringraziamento per gli auguri ricevuti, ed è stata scattata nella casa di Anmer Hall, Norfolk, ad aprile.I media inglesi sembrano avere una vera e propria passione per gli scatti dei reali a confronto: in molti si interrogano ... Leggi su huffingtonpost

