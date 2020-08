L'aeroporto di Ginevra sta gradualmente tornando in attività (Di martedì 4 agosto 2020) Tre mesi dopo la chiusura causata dalla pandemia, la gestione: «Risultati di luglio incoraggianti» Leggi su media.tio.ch

Max_Stucchi : Prima sera in Francia, vicino al CERN e all'aeroporto di Ginevra. Si cena sotto i platani, steak&frites, mi lascio… - TCStrafficoA1 : #A1 - Ginevra -> Losanna - tra Meyrin e Aeroporto di Ginevra traffico fortemente rallentato, traffico congestionato - TCStrafficoA1 : #A1 - Losanna -> Ginevra - tra Ponte sulla Versoix e Aeroporto di Ginevra traffico fortemente rallentato, traffico congestionato - Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? Ginevra: tutti con mascherina, aeroporto compreso. ???? Parte sperimentazione clinica vaccino Covid ????… - nickbluebox : RT @sonoclaudio: #COVID19 | #Ginevra ???? | obbligo di indossare la #mascherina. Aeroporto incluso. -

Ultime Notizie dalla rete : aeroporto Ginevra

Ticinonline

GINEVRA - Dopo aver subito un blocco quasi totale per circa tre mesi a causa della pandemia l'aeroporto di Ginevra sta gradualmente tornando in attività: i passeggeri affluiscono nuovamente e i ...60 nuovi casi su 100’000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Questa la fatidica soglia decisa dall’Ufficio federale della sanità pubblica per rientrare nei paesi a rischio, per i quali è necessaria quind ...