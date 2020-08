L.elettorale: Baldelli, ‘su taglio parlamentari da Pd mancanza rispetto’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – ‘Il Pd, dopo un anno, torna ad accorgersi che il taglio dei parlamentari è pericoloso? O è solo il solito gioco di condizioni e ricatti col Movimento 5 Stelle su referendum e legge elettorale? A me sembra comunque una mancanza di rispetto verso gli elettori. Io voto no”. Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Simone Baldelli. L'articolo L.elettorale: Baldelli, ‘su taglio parlamentari da Pd mancanza rispetto’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

O è solo il solito gioco di condizioni e ricatti col Movimento 5 Stelle su referendum e legge elettorale? A me sembra comunque una mancanza di rispetto verso gli elettori. Io voto no”. Lo scrive su ...L’ultima speranza è nella decisione della Consulta del 12 agosto. L’election day potrebbe saltare il "fronte del No" spuntarla. “Non tagliamoci le palle!” – nel senso di non ‘tagliare’ il numero di qu ...