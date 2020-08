#IoMettoLaMascherina e la scelgo riutilizzabile (Di martedì 4 agosto 2020) dei portavoce del MoVimento 5 Stelle nella Commissione Ambiente della Camera dei Deputati Di fronte all’irresponsabilità politica di chi gioca con i rischi connessi al coronavirus e con la salute dei cittadini, ribadiamo ancora una volta un concetto fondamentale: la mascherina va indossata, secondo le direttive vigenti, per proteggere noi stessi e gli altri. Sul sito del ministero della Salute è scritto chiaramente che “è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie”. È un atto di responsabilità che dà il senso del nostro sentirci appartenenti alla comunità. Non esiste caldo o fastidio che tenga. Ma non è tutto, perché possiamo aggiungere un ulteriore ... Leggi su ilblogdellestelle

È tutto partito da un post su Facebook dell’infermiere Paolo Baldini, 48 anni, indignato per il comportamento del senatore della Lega Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina in Se ...

