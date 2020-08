Inchiesta ospedali Covid in Campania, una dirigente "fedelissima" di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania, coinvolta una dirigente della Regione. Roberta Santaniello, dirigente dell'ufficio di gabinetto della Giunta regionale della Campania, è... Leggi su ilmessaggero

HuffPostItalia : Napoli, ospedali Covid sotto inchiesta: 4 indagati, anche fedelissimi di De Luca - Agenzia_Ansa : Inchiesta ospedali covid in Campania,indagata dirigente della Regione. Sequestrati cellulare e pc. Pm ipotizzano re… - marchese_il : RT @SkyTG24: Coronavirus Campania, inchiesta su ospedali Covid: indagata dirigente Regione - Corriere : Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania, gli indagati ora sono 4: c’è una fedel... - NewsMondo1 : Inchiesta su ospedali Covid in Campania, quattro indagati -