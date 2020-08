«In Italia il virus è particolarmente contagioso. Ci conviveremo per generazioni» (Di martedì 4 agosto 2020) La Stampa intervista Giorgio Palù, professore emerito all’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia. «Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo. Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo». Il virus è destinato a durare molto a lungo. «Come nei fenomeni fisici la pandemia si sparge da est a ovest e da nord a sud, attenuandosi col caldo e riemergendo col freddo. È un coronavirus che infetta la specie umana destinato a durare per generazioni. Ha una mortalità del 3,8 per cento contando i positivi ... Leggi su ilnapolista

