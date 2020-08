Il grido dei poliziotti: umiliati dal governo, prendiamo meno di una colf (Di martedì 4 agosto 2020) I poliziotti sono ogni giorno in prima linea per difendere i cittadini, soprattutto in un periodo delicato come quella della pandemia di Covid-19. Ma a fine mese si trovano in tasca "stipendi da fame". Il grido d'allarme arriva dal Segretario Generale di Roma Luca Andrieri del Sindacato della Polizia di Stato LeS. "Lo avevamo già scritto, lo avevamo già gridato nelle piazze, lo avevamo sbandierato ad una classe politica che pur facendo passare il messaggio dicendo di rappresentare la nostra categoria, è stata invece sempre assente non facendo mai nulla a riguardo. Siamo servitori dello Stato, siamo ogni giorno in strada per difendere il Paese da chi delinque, dalla criminalità organizzata, dalle Emergenze Epidemiologiche, per garantire e fare rispettare le Leggi e per questo, negli anni, ci saremmo aspettati ... Leggi su iltempo

