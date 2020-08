Il cambio look di Gianni Sperti spiazza i fan: “Avevo bisogno di cambiare, cancellare un passato scomodo” (Di martedì 4 agosto 2020) Gianni Sperti biondo: “Avevo bisogno di cambiare” Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino, ha cambiato look e ha deciso di diventare biondo. Uno stravolgimento che nasconde un desiderio di cambiamento più profondo, che non riguarda soltanto l’aspetto esteriore. A spiegarlo è lui stesso in un lungo post Instagram: “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma ... Leggi su tpi

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino, ha cambiato look e ha deciso di diventare biondo ... mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa ...

Arisa presa di mira ancora una volta. I cambi di look non entusiasmano poi così tanto i suoi fan, che le dicono di preferirla com'era in passato, quando portò al Festival di Sanremo l'indimenticabile ...

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne ed ex ballerino, ha cambiato look e ha deciso di diventare biondo ... mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa ...