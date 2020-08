GTA Online: la versione standalone uscirà nel 2021 e gratis a tempo limitato (Di martedì 4 agosto 2020) GTA Online si separerà della parte singleplayer del gioco, diventando quindi standalone per la next gen, sarà gratis a tempo per gli utenti PS5 Per quanto GTA V non abbia visto la stessa diffusione di Skyrim (in quanto a piattaforme e versioni), ci stiamo lentamente avvicinando al suo record. La rapidissima strada verso il milione di copie è già stata percorsa su PS3, Xbox 360 e PC, a seguire con PS4 e Xbox One fino al raggiungimento dell’incredibile cifra di 130 mila copie vendute. Dall’ultimo State of Play inoltre sappiamo che uscirà anche su PlayStaion 5, andando quindi a ingigantire ancora di più quel numero. Dall’ultimo report finanziario di Take Two, abbiamo potuto leggere alcune informazioni interessanti riguardo alle versioni next gen e il ... Leggi su tuttotek

