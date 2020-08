Forte esplosione a Beirut (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Forte esplosione a Beirut. Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo della capitale del Libano. Beirut (LIBANO) – Forte esplosione a Beirut, in Libano. Secondo quanto riportato da Reuters, le detonazioni sarebbero state due nei pressi del porto della capitale libanese. Le prime immagini pubblicate sui social mostrano alcuni feriti anche se non c’è un bilancio ufficiale. A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK— Sputnik Insight (@Sputnik Insight) August 4, 2020Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

