Finge un malore per entrare in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne (Di martedì 4 agosto 2020) Fingendo un malore è entrato nell’abitazione di una 95enne e l’ha violentata, a Grottaglie (Taranto). Per questo episodio di una settimana fa è stato arrestato oggi dagli agenti del Commissariato locale un pregiudicato di 33 anni, con l’accusa di violenza sessuale e violenza privata.Secondo le indagini, il 33enne si è allontanato dall’appartamento dell’anziana solo dopo l’arrivo di una vicina di casa, che aveva sentito le urla disperate della donna.E’ stata la 95enne ad allertare i poliziotti, chiamando il 113 e riferendo della violenza sessuale: ha raccontato di essersi svegliata di soprassalto alle 5 del mattino perché qualcuno stava bussando insistentemente alla porta. Pensando che ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Finge un malore per entrare in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne - MariaLu91149151 : RT @GirolamoMaggio: Orrore a Grottaglie, finge malore per violentare anziana di 95 anni: arrestato - MariellaMioBea : RT @GirolamoMaggio: Orrore a Grottaglie, finge malore per violentare anziana di 95 anni: arrestato - GirolamoMaggio : Orrore a Grottaglie, finge malore per violentare anziana di 95 anni: arrestato - Zamosimo9 : Grottaglie, finge un malore, entra in casa di una 95enne e la violenta: arrestato 33enne -