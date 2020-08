Esplosione a Beirut, le immagini sul web (e la tv sonnecchia) (Di martedì 4 agosto 2020) Due enormi esplosioni ha devastato la zona del porto di Beirut nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2020 alle 17 ora italiana. Ancora poche le notizie sulla dinamica e sulle conseguenze dello scoppio, ancor meno le ipotesi sulle cause: al momento nella capitale del Libano si stanno portando i soccorsi nella zona del porto, coinvolta dall'evento. pubblicato su TVBlog.it 04 agosto 2020 19:16. Leggi su blogo

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - ilpost : Abbas Ibrahim, direttore del dipartimento per la Sicurezza del ministero dell’Interno, ha parlato di un deposito di… - Mosange : RT @ultimenotizie: Forte esplosione a #Beirut: la Croce Rossa libanese ha riferito che vi sarebbero decine di feriti, alcuni dei quali sepo… - Deiana_Luca9 : RT @LucaMainoldi: L'esplosione di Beirut sentita a Cipro! -