Due anestesisti italiani nominati alla World Federation of Societies of Anesthesiologists (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – “Due nomine impreziosiscono il prestigio degli anestesisti-rianimatori italiani a livello scientifico internazionale. Sono quelle di Pasquale Sansone (Professore in Anestesia, Rianimazione e Medicina del dolore al Dipartimento di salute della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale Specialistica presso l’Università Luigi Vanvitelli di Napoli) nominato membro dell’Obstetrics Committee presso la World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) e di Gianluca Russo (Dirigente medico di Anestesia, Rianimazione, Responsabile di Medicina del Dolore presso l’ASST di Lodi), nominato all’interno del Pain Management Committee della stessa Federazione mondiale. Leggi su dire

soloio0509 : RT @CurrentiCalamo_: Cioè Bassetti e Zangrillo, due professionisti in prima linea contro la pandemia e che, in caso di 2.a ondata, tornereb… - eterea_naive : RT @CurrentiCalamo_: Cioè Bassetti e Zangrillo, due professionisti in prima linea contro la pandemia e che, in caso di 2.a ondata, tornereb… - SebastianTano90 : RT @CurrentiCalamo_: Cioè Bassetti e Zangrillo, due professionisti in prima linea contro la pandemia e che, in caso di 2.a ondata, tornereb… - tiecolino : RT @CurrentiCalamo_: Cioè Bassetti e Zangrillo, due professionisti in prima linea contro la pandemia e che, in caso di 2.a ondata, tornereb… - gael99 : RT @CurrentiCalamo_: Cioè Bassetti e Zangrillo, due professionisti in prima linea contro la pandemia e che, in caso di 2.a ondata, tornereb… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anestesisti Sanità, Gallura in ginocchio: vietate le urgenze, appena due anestesisti al lavoro La Nuova Sardegna I medici italiani aiutano la Serbia a combattere il COVID-19

Un gruppo di 6 medici italiani è atterrato ieri all’aeroporto “Nikola Tesla” di Belgrado: due medici anestesisti, un urgentista, uno specialista di malattie infettive, un chirurgo e un infermiere, si ...

Muravera e Isili, via alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri

Via dal mese di settembre alla riorganizzazione presidi ospedalieri di Muravera e Isili. L'operazione, che interessa l'area chirurgica, è resa possibile grazie al supporto degli ospedali di Cagliari, ...

Un gruppo di 6 medici italiani è atterrato ieri all’aeroporto “Nikola Tesla” di Belgrado: due medici anestesisti, un urgentista, uno specialista di malattie infettive, un chirurgo e un infermiere, si ...Via dal mese di settembre alla riorganizzazione presidi ospedalieri di Muravera e Isili. L'operazione, che interessa l'area chirurgica, è resa possibile grazie al supporto degli ospedali di Cagliari, ...