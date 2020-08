Covid: blitz in 17 strutture sanitarie e in un ospedale, i Nas milanesi sequestrano 353 cartelle (Di martedì 4 agosto 2020) Nel primo pomeriggio, il ministero della Salute ha riferito che, in mattinata, i Nas milanesi hanno ‘visitato’ ben 17 strutture assistenziali e sanitarie, e un ospedale del comasco, portandosi via 363 cartelle cliniche corrispondenti ad altrettanti pazienti morti, proprio nel bel mezzo dell’emergenza che ha angustiato il Paese. I Nas hanno inoltre visionato i protocolli di prevenzione applicati per l’occasione. Il ‘blitz’ di stamane è l’esito di un’indagine che, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, ha avviato alla luce dei 26 esposti sporti dai familiari delle vittime, e del personale medico. Al momento a carico di ignoti, l’’ipotesi di reato è quella di omicidio ed epidemia colpose; Dunque, ... Leggi su italiasera

