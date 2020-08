Civitella Paganico, maxi incendio nel bosco: 60 ettari distrutti (Di martedì 4 agosto 2020) Un vasto incendio , divampato questa mattina martedì 4 agosto, sta distruggendo ettari di bosco i n località Tenuta di Bagnolo , nel Comune di Civitella Paganico , Grosseto,. L e fiamme si sono ... Leggi su lanazione

OKsiena : MAXI INCENDIO A CIVITELLA PAGANICO, DA SIENA PARTITI VOLONTARI DELLA RACCHETTA - IulianoLorenza : Incendio Civitella Paganico (GR), situazione in miglioramento - - ExPartibus : Incendio Civitella Paganico (GR), situazione in miglioramento - - pietro_riccio : Incendio Civitella Paganico (GR), situazione in miglioramento - - FirenzePost : Civitella Paganico: brucia un bosco. In volo gli elicotteri regionali -

Ultime Notizie dalla rete : Civitella Paganico Civitella Paganico, maxi incendio nel bosco: 60 ettari distrutti LA NAZIONE Civitella Paganico, maxi incendio nel bosco: 60 ettari distrutti

Grosseto, 4 agosto 2020 - Un vasto incendio, divampato questa mattina martedì 4 agosto, sta distruggendo ettari di bosco in località Tenuta di Bagnolo, nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le ...

MAXI INCENDIO A CIVITELLA PAGANICO, DA SIENA PARTITI VOLONTARI DELLA RACCHETTA

Grosso incendio boschivo in località Tenuta di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento. Sul posto stanno ...

Grosseto, 4 agosto 2020 - Un vasto incendio, divampato questa mattina martedì 4 agosto, sta distruggendo ettari di bosco in località Tenuta di Bagnolo, nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le ...Grosso incendio boschivo in località Tenuta di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento. Sul posto stanno ...