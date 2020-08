Ciclista 35enne travolto da un auto in corsa lungo la via Emilia: morto sul colpo, inutili i soccorsi (Di martedì 4 agosto 2020) Tragedia nella notte lungo la via Emilia Ponente. Un auto, con alla guida una giovane di 23 anni, ha travolto e ucciso il Ciclista che percorreva il suo stesso lato della carreggiata Incidente mortale lungo la via Emilia Ore 1.15 del 4 Agosto 2020. All’altezza del tratto compreso tra la Tana del Lupo e la … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

