Carles Perez: “A Roma sono felicissimo” (Di martedì 4 agosto 2020) Carles Perez ha parlato all’agenzia spagnola EFE sottolineando due aspetti, il suo arrivo alla Roma e l’addio al Barcellona. Ecco l’intervista completa: Come ho vissuto le tante partite dopo il lockdown? “E’ stata dura, non solo per le tante partite. Io venivo da un ritmo di allenamento più rilassato al Barcellona, i cambiamenti in Italia sono stati importanti. Qua si corre tanto, non ci si ferma mai”. Come ho vissuto il lockdown a Roma? “Da solo, mio padre era tornato a Barcellona una settimana prima della chiusura. sono stato tre mesi solo, mi allenavo mattina e sera e il resto del tempo giocavo alla Play Station. Per questo ancora non mi sono goduto la città”. L’ambientamento al ... Leggi su alfredopedulla

