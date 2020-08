Bianchi: “E’ l’occasione giusta per il Napoli, il Barcellona ha tanti problemi” (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Penso che questa sia l’occasione giusta per il Napoli, perché i problemi che sta avendo il Barcellona, non li ha mai avuti, la difesa è stanca, ci sono problemi societari. Il Napoli può fare assolutamente bene”. L'articolo Bianchi: “E’ l’occasione giusta per il Napoli, il Barcellona ha tanti problemi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySportF1 : Un omaggio a JULES BIANCHI nel giorno del suo compleanno ? «Non ho avuto ripensamenti dopo quella tragedia. Se comi… - Twiperbole : Il #2agosto1980 quarant’anni dopo: ecco tutte le immagini e il video per ripercorrere la commemorazione in memoria… - Twiperbole : 'Vi sono poche parole da poter pronunciare, e sono: dolore, ricordo, verità.' Grazie Presidente #Mattarella… - treasoncages : RT @annamosenevia: Il privilegio dell'essere bianchi è tutto in questi due screen. - pcibrescia : RT @luca_cangemi: Auguri dall'#Italia al Partito Comunista Sudafricano che compie 99 anni.Un'organizzazione straordinaria che ha unito bian… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi “E’ Agnosine - Tranquillo Bianchi c' Valle Sabbia News