Ancelotti: “Noi allenatori siamo delle teste di ca**o! L’unica finale persa è stata la mia più bella” (Di martedì 4 agosto 2020) Lo ammette, tra il serio e il faceto, ma effettivamente tutti i torti non ha: “Ci hanno scoperto”, dice Carlo Ancelotti in esclusiva al Corriere dello Sport. “Il campionato si è chiuso con tante risse. La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. siamo delle teste di cazzo!“. Al di là di quest’ultima battuta, in effetti gli stadi vuoti hanno fatto riscoprire l’aria “vera” che si respira in campo. Quella fatta di tensioni, scaramucce, battibecchi, frecciate. Lo spiega saggiamente, Ancelotti, che parla poi anche di finali Champions. “L’unica persa è stata quella ... Leggi su calcioweb.eu

