Alena Seredova svuota l'auto allagata con una tazza: 'Che bello avere una cabrio!' (Di martedì 4 agosto 2020) Il temporale ha colto di sorpresa Alena Seredova , che non ha pensato per tempo di mettere al riparo la sua decapottabile. Risultato? L'abitacolo completamente allagato. La modella e showgirl l'ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

zazoomblog : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - #Alena #Seredova… - clikservernet : Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” - Noovyis : (Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio”) Playhitmusic - - zazoomblog : Alena Seredova piccola disavventura per lei: “Bello avere la cabrio” - #Alena #Seredova #piccola - Notiziedi_it : “Bello avere la cabrio”. Alena Seredova svuota l’auto allagata con una tazza -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Virgilio Sport

Alena Seredova ha pubblicato un divertente video in cui mostra le conseguenze di avere una macchina cabrio: il video diventa virale. Piccola disavventura per Alena Seredova ed il suo compagno Alessand ...Alena Seredova, le piove in auto: la macchina, cabrio, si allaga. E lei con il marito Alessandro Nasi è costretta a svuotarla con una tazza.