Adriana Volpe, clamoroso: Ogni Mattina prossimo alla cancellazione? (Di martedì 4 agosto 2020) Arriva un’indiscrezione: il programma Ogni Mattina di Tv8, condotto da Adriana Volpe, rischia la cancellazione, ma non ancora nell’immediato futuro Fonte foto: FacebookÈ cominciata questa estate la nuova avventura di Adriana Volpe alla conduzione del programma Ogni Mattina. Dopo la brusca fine del rapporto con la Rai, la conduttrice trentina si è accasata a Tv8, dove si è subito sentita a casa. Dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10 fino alle 14, conduce insieme ad Alessio Viola il nuovo programma che, però, non è mai definitivamente decollato. Dopo alcune difficoltà iniziali, lo share non è mai salito oltre ... Leggi su chenews

