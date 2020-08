Ventura mette le cose in chiaro: “non mi sono dimesso dalla Salernitana. Il video di Lotito non c’entra niente” (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ finito il rapporto tra Gian Piero Ventura e la Salernitana. Si è conclusa la stagione, con la squadra che ha fallito l’accesso ai playoff, la decisione in comune è stata quella del divorzio. Il tecnico ha deciso di mettere le cose in chiaro, non si è dimesso ed il motivo dell’addio non è stata la telefonata di Lotito dove il presidente criticava pesantemente l’operato dell’allenatore. Ecco quanto dichiarato dall’ex ct della Nazionale a La Gazzetta dello Sport. “Per prima cosa non è vero che mi sono dimesso. Ho deciso invece di non rinnovare il contratto, come mi era stato chiesto più volte nel corso della stagione. La società mi aveva ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Ventura mette le cose in chiaro: 'non mi sono dimesso dalla #Salernitana. Il video di #Lotito non c'entra niente' - - marisavillani : RT @GeMa7799: 'Più che Italia Viva la sua è Italia Morta'. Sallusti apre il fuoco su Renzi: tragico epilogo dopo Open Arms..?? è fondata sul… - GeMa7799 : 'Più che Italia Viva la sua è Italia Morta'. Sallusti apre il fuoco su Renzi: tragico epilogo dopo Open Arms..?? è f… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura mette Salernitana, Ventura mette nero su bianco Football News 24 Salernitana, Ventura mette nero su bianco

Al termine dell’avventura sulla panchina della Salernitana, l’ex tecnico granata, Gian Piero Ventura, ha voluto mettere nero su bianco il suo addio sulla panchina del club precisando che la polemica c ...

Serie A, la Lazio è stata da 8, la Roma è ancora in un limbo

La Lazio merita un 8 per il campionato appena finito: media aritmetica tra il 10 pre-Covid, con il torneo chiuso per pandemia quando sembrava davvero in grado di strappare lo scudetto alla Juventus e ...

Al termine dell’avventura sulla panchina della Salernitana, l’ex tecnico granata, Gian Piero Ventura, ha voluto mettere nero su bianco il suo addio sulla panchina del club precisando che la polemica c ...La Lazio merita un 8 per il campionato appena finito: media aritmetica tra il 10 pre-Covid, con il torneo chiuso per pandemia quando sembrava davvero in grado di strappare lo scudetto alla Juventus e ...