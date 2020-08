Smette di depilarsi: quello che succede al suo corpo è assurdo (Di lunedì 3 agosto 2020) Arvida Byström è una la modella e artista svedese che ha deciso di non depilarsi più. Il motivo che l’ha spinta a dire addio alla ceretta è di carattere ideologico: Arvida vuole combattere stereotipi e luoghi comuni legati alla donna. Perché il gentil sesso deve sottostare a cliché come questo e, per esempio, non può decidere autonomamente se avere i peli o meno? Per sostenere la sua ideologia ha posato per una campagna pubblicitaria mostrandosi con le gambe non depilate. Poi ha fatto lo stesso con le ascelle (basta dare un’occhiata alla foto in alto per avere un’idea della forza dell’immagine), scatenando così l’indignazione del web. In rete, infatti, la sua iniziativa non è stata accolta bene: per molti la donna dev’essere sempre perfetta e impeccabile. ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Smette depilarsi Januhairy, addio a rasoi e ceretta: non depilarsi per un mese fa bene alle donne e all’ambiente Donna Fanpage