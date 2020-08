Sky - Inter, resta Sanchez: ad un passo l'accordo per liberarsi dal Manchester Utd (Di lunedì 3 agosto 2020) Alexis Sanchez è ad un passo dal diventare un "nuovo" giocatore dell'Inter: il cileno ha trovato l'accordo per liberarsi dal Manchester United, con cui era ancora sotto contratto, e in serata dovrebbe apporre la firma su ... Leggi su tuttonapoli

