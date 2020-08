Sicilia e Abruzzo in fiamme. Marsilio: continuano senza sosta gli interventi. All’opera anche gli alpini (Di lunedì 3 agosto 2020) Sicilia e Abruzzo in fiamme. continuano i roghi nel palermitano. Sono state decine gli interventi dei Vigili del fuoco e della Forestale per spegnere gli incendi. Che hanno distrutto ettari di vegetazione nel palermitano. In particolare i Vigili del fuoco sono intervenuti tra San Giuseppe Jato e San Cipirello. Ma anche nelle Madonie e ancora a Chiusa Sclafani e Giuliana. Ancora roghi nel palermitano e in Abruzzo La Prefettura di Palermo ha aperto nella tarda serata di ieri il Centro di Coordinamento dei soccorsi. Per seguire gli incendi che da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano. Ieri mattina un vasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto in serata, a causa del vento, il Comune di Giuliana. Interessando la zona del ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Abruzzo Sicilia e Abruzzo in fiamme. Marsilio: continuano senza sosta gli interventi. All'opera anche gli... Il Secolo d'Italia Meteo: Tra martedì e mercoledì fine dell’ondata di caldo ovunque

La fiammata africana è ormai agli sgoccioli: martedì ultimi picchi oltre 35 gradi all’estremo Sud e sulla Sicilia e stop all’ondata di calore nel resto del Paese. Merito della perturbazione numero 2 d ...

Incendi, Coldiretti: mano dei piromani in 60% roghi

Roma, 3 ago. (askanews) - Il 60% degli incendi è di origine dolosa e per far rinascere i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e ...

