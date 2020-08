Si accascia a terra e muore a 16 anni dopo la pizza a casa di amici (Di lunedì 3 agosto 2020) Filippo, 16 anni, è morto all’improvviso domenica sera mentre mangiava una pizza con amici. Un tragedia al momento inspiegabile nell’Alta Padovana. I sanitari del Suem 118, subito soccorsi, hanno provato a rianimare il ragazzo per un’ora. Un ragazzo di 16 anni, Filippo Pedron, è morto all’improvviso mentre stava mangiando una pizza con gli amici. Durante … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Today_it : Si accascia a terra e muore a 16 anni ?dopo la pizza a casa di amici - __mach_ : mia madre, incinta di 7 mesi e con me bebé nel passeggino, si sente male in una delle strade più conosciute della m… - reteversilia : Malore in un locale, si accascia in terra e muore - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Malore in un bar, 45enne si accascia a terra e muore - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -

Ultime Notizie dalla rete : accascia terra Malore in un locale, si accascia in terra e muore Versiliatoday.it Filippo, muore a 16 anni dopo avere mangiato una pizza: l’enorme dolore dei genitori e degli amici

Filippo, muore a 16 anni dopo avere mangiato una pizza: l’enorme dolore dei genitori e degli amici. Una vicenda straziante: un ragazzo di soli 16 anni si accascia e cade in terra in giardino, dopo ave ...

Padova, si accascia mentre mangia la pizza con gli amici: muore studente di 16 anni

Stava mangiando la pizza con gli amici, si è alzato per andare a prendere un po' di aria in giardino ed è caduto a terra, morendo a soli 16 anni. Una tragedia inspiegabile, che ha fatto piombare nel d ...

Filippo, muore a 16 anni dopo avere mangiato una pizza: l’enorme dolore dei genitori e degli amici. Una vicenda straziante: un ragazzo di soli 16 anni si accascia e cade in terra in giardino, dopo ave ...Stava mangiando la pizza con gli amici, si è alzato per andare a prendere un po' di aria in giardino ed è caduto a terra, morendo a soli 16 anni. Una tragedia inspiegabile, che ha fatto piombare nel d ...