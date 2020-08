Sabrina Ferilli avvistata in compagnia di Flavio Cattaneo, un particolare stupisce (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Sabrina Ferilli FOTOgrafata durante una passeggiata e tanto shopping a Roma, un dettaglio non sfugge Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono stati FOTOgrafati mentre facevano una passeggiata a Roma impegnati nello shopping. In FOTO lui appare con la giacca sulla spalla, mentre lei ha le mani piene di sacchetti ed è sotto il sole cocente. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio particolarmente importante, alcuni gesti da parte di un uomo sono fondamentali e ricercati. Il fatto che sia una donna a portare dei sacchetti pesanti, mentre un uomo passeggia leggero senza nulla in mano, è un dettaglio inaspettato e deludente. Si può dimostrare in qualunque modo di amare, ma con una temperatura di 32 ... Leggi su kontrokultura

