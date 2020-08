Roma, Pedro si opera alla spalla: rientro in settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) L’avventura di Pedro alla Roma non inizierà prima di settembre. L’attaccante spagnolo di appresta a giungere nella capitale per iniziare la nuova stagione in giallorosso, ma prima dovrà fare i conti con l’infortunio alla spalla. Pedro ha infatti subito un brutto infortunio alla spalla nella finale di FA Cup tra Chelsea e Arsenal dello scorso 1 agosto e martedì si sottoporrà ad un intervento in artroscopia a Londra per ridurre la sublussazione. La prognosi per l’ex calciatore del Chelsea è di circa un mese, dopodiché potrà cominciare la sua nuova avventura con la Roma. Leggi su sportface

