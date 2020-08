Previsioni Meteo: settimana con piogge diffuse, rovesci e temporali. Il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 9 agosto 2020 Domani al Nord molte nubi su aree alpine e regioni centrorientali con piogge diffuse, rovesci e temporali, più intensi su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, dove localmente risulteranno anche a carattere di eccezionalità. Qualche fiocco di neve al primo mattino sui rilievi maggiori confinali di Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia. Spesse velature sulle restanti zone in graduale dissolvimento dalla tarda mattinata a partire dal settore occidentale. Centro e Sardegna: cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle aree appenniniche e sulle Marche con deboli fenomeni, anche a carattere di rovescio o ... Leggi su meteoweb.eu

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 3 agosto sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento ad iniziare dalla Ma ...

Violento temporale nel Padovano: fulmine si schianta su un condominio, alberi caduti, allarmi impazziti

PADOVA - Un violento temporale che stanotte ha colpito il Padovano ha provocato disagi in città e in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Padova nel quartiere dell'Arcella, dove u ...

