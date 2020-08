Petrolio: avvio di settimana in calo (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA, 03 AGO - avvio di settimana in calo per le quotazioni del Petrolio tra aumento di produzione, segnali di incertezza che continuano ad arrivare dall'economia e le tensioni politiche Usa - Cina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio tra aumento di produzione, segnali di incertezza che continuano ad arrivare dall'economia e le tensioni politiche Usa – Cina che non accennano ...

Business news: Brasile, Petrobras avvia procedure per noleggio di tre nuove piattaforme galleggianti

Brasilia, 03 ago 01:00 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio di amministrazione della compagnia energetica brasiliana Petrobras ha approvato l'avvio delle procedure di appalto per il noleggio di tre nuove p ...

