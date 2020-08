Nasce Osvaldo Ardiles, il centrocampista col numero 1 – 3 agosto 1952 – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto 1952 veniva alla luce Osvaldo Ardiles, centrocampista campione del mondo con l’Argentina nel 1978 Il 3 agosto 1952 Nasceva Osvaldo Ardiles, uno dei centrocampisti più forti di sempre. Argentino, oltre per le sue enormi qualità è ricordato per un fatto curiosissimo. Durante i mondiali nel 1978, disputati e vinti, indossava la maglia numero 1 pur essendo un giocatore di movimento. La soddisfazione più grande della carriera è arrivata, quindi, dall’Albiceleste. A livello di club si è consacrato col Tottenham, squadra in cui ha militato per ben 10 anni e con cui ha messo a segno 222 presenze marchiate da 16 gol. Lì vince ... Leggi su calcionews24

La giunta municipale ha approvato stamane una delibera con la quale introduce una significativa novità nel campo delle attività commerciali. La decisione è stata assunta anche a seguito della richiest ...

2' di lettura 30/07/2020 - Nata per la Festa della Donna, rinviata a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, adesso i tempi sono giusti per l’esposizione delle opere di Vivianne Bou Kheir. ‘La ...

