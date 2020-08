Museo Fascismo, Fiano: c’è già a via Tasso, Fosse Ardeatine e Ghetto (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Il Museo del Fascismo Roma gia’ ce l’ha. Ce n’e’ una sezione intera in via Tasso, dove gli antifascisti anche arrestati dai fascisti venivano torturati dalle SS, ce n’e’ una sezione a lungotevere Arnaldo da Brescia dove fu rapito per poi ammazzarlo il deputato socialista Giacomo Matteotti e dove sorge un cippo da omaggiare sempre, ce n’e’ un pezzo al Ghetto ebraico, dove le SS di Kappler arrestarono e fecero deportare oltre 1.000 ebrei, anche sulla base del loro precedente isolamento e della loro registrazione in una lista molto precisa compilata dopo le leggi razziali fasciste del 1938 e utilizzata poi dai nazisti, esattamente come di quel Museo diffuso fanno parte anche le Fosse Ardeatine per la quale ... Leggi su romadailynews

lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - MonicaCirinna : Museo sul fascismo come propone @M5SRoma?No grazie. Per ricordare orrori della dittatura fascista e dell’occupazion… - Agricolturabio1 : RT @AntonioSassone7: Rigurgiti fascisti del M5S, ogni tanto emerge la vera natura del movimento, mi associo all'@Anpinazionale e al @pdnetw… - JohnHard3 : RT @MPenikas: LN La Capitale è antifascista. La Raggi blocca la mozione M5S per l’istituzione di un museo sul fascismo a Roma -