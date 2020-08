Milan, operazione Europa: occhi su Aurier e Dumfries (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è interessato all’acquisto di Aurier e Dumfries per la prossima stagione Il Milan è intenzionato a rafforzare la prossima rosa per cercare di raggiungere la Champions League già nella prossima stagione. La dirigenza rossonera ha infatti messo gli occhi su Serge Aurier del Tottenham e Denzel Dumfries in forza al Psv Eindhoven. Entrambi terzini, i due giocatori dalla società sarebbero considerati un ottimo innesto per rafforzare ulteriormente le proprie fasce laterali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

gazz_rossonera : Milan, operazione Europa: priorità terzino, Florentino in pole a centrocampo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milan, operazione Europa: occhi su #Aurier o #Dumfries - news24_napoli : Milan, operazione Europa: occhi su Aurier o Dumfries - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Milan, operazione Europa: occhi su #Aurier o #Dumfries - Gazzetta_it : #Milan, operazione Europa: occhi su #Aurier o #Dumfries -