Migranti: rintracciati 50 irregolari a confine Trieste (Di lunedì 3 agosto 2020) Trieste, 03 AGO - La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di Migranti - tra i quali numerosi minorenni - nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LegaSalvini : ++ SALVINI: 'IO A PROCESSO E I MIGRANTI ARRIVANO A FROTTE' ++ Altri 49 sbarcati in Sardegna. Rintracciati 140 dei… - MediasetTgcom24 : Migranti: fuga da Cara nisseno, rintracciati 118 - Ansa_Fvg : Migranti: rintracciati 50 irregolari a confine Trieste. Operazione Polizia Frontiera. Sono di varie nazionalità… - LucaSucci : RT @OrlandoStier68: #Governodicialtroni #GovernoDelContagio Rivolta dei #migranti in quarantena: fumo e fiamme dall'ex caserma #Cavarzeran… - OrlandoStier68 : #Governodicialtroni #GovernoDelContagio Rivolta dei #migranti in quarantena: fumo e fiamme dall'ex caserma… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti rintracciati Migranti: rintracciati 50 irregolari a confine Trieste Tiscali Notizie Migranti: rintracciati 50 irregolari a confine Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 03 AGO - La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di migranti - tra i quali numerosi minorenni - nella zona di San Dorligo della Valle, in pr ...

Cinquanta migranti rintracciati a San Dorligo della Valle

TRIESTE La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di migranti - tra i quali numerosi minorenni - nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste ...

(ANSA) - TRIESTE, 03 AGO - La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di migranti - tra i quali numerosi minorenni - nella zona di San Dorligo della Valle, in pr ...TRIESTE La Polizia di frontiera di Trieste ha rintracciato questa mattina una cinquantina di migranti - tra i quali numerosi minorenni - nella zona di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste ...