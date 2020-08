Manca uno spaccio-bar nel carcere di Tempio per i poliziotti penitenziari (Di lunedì 3 agosto 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Cronache dal coronavirus e il senso per ognuno di… Le bufale a cui credono gli studenti della Maturità 2020 Il carcere di Nuchis festeggia la prima ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Manca uno D'Agostino: "De Paul può trovarsi bene in azzurro, manca un Nainggolan. Che rammarico quel 'No' al Napoli" CalcioNapoli24 Montichiari, fermo il macchinario per i tamponi: «Manca il personale»

Manca il personale. È questo l’ultimo scoglio per far funzionare il macchinario che processa i tamponi Covid, fermo da mesi all’ospedale di Montichiari. Regalato dai cinesi agli Spedali Civili, questo ...

Di Francesco nuovo allenatore del Cagliari

CAGLIARI.Ora è ufficiale. Il Cagliari ha ingaggiato con un contratto biennale che durerà sino a giugno 2022 quindi, Eusebio Di Francesco. La sterzata decisa annunciata già sabato in tv dal presidente ...

