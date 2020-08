La smorfia indelebile di Joker Conte: di “pazzo” all’Inter è rimasto solo lui (Di lunedì 3 agosto 2020) Qualcuno volò sul nido di Conte. Lì in alto, dove un solo punto divide chi ha vinto lo scudetto a quota 83 e chi ha perso la testa (in più di una scontata accezione) a 82. La rarefazione degli alibi a discolpa ha innescato una catena di reazioni scomposte: l’Inter ha buttato il titolo e il suo allenatore s’è preso tutto il carico della fu “pazza Inter”. Fu lui, Conte, a cancellare dalla nuova strategia comunicativa del club il famigerato inno nerazzurro, quello che infieriva sui suoi stessi consapevolissimi tifosi: “Amala! Pazza Inter amala!”. Imperativo categorico che imponeva il circo schizofrenico al posto del risultato, e il conseguente fascino da freak. Basta masochismo, basta bondage. Conte – in un siparietto con Zhang da Cattelan – ne ... Leggi su ilnapolista

