Juventus | Luca Pellegrini può restare in caso di addio di De Sciglio

La Juventus è pronta a riabbracciare Luca Pellegrini. Il terzino classe 99′ a breve rientrerà a Torino dopo la stagione in prestito al Cagliari e la società dovrà prendere una decisione sul futuro. Pellegrini in Sardegna ha disputato un'annata di buon livello: posto da titolare, 24 presenze, 6 assist e un percorso di maturazione che …

Pendant des semaines, le titre semblait pourtant promis à Robert Lewandowski, le buteur en série polonais du Bayern Munich. Mais malgré son rythme infernal, l'attaquant n'a marqué « que » 34 buts en l ...

Juve, Dybala rivede il campo: corsa contro il tempo per il Lione - Sportmediaset

Quattro giorni, dunque una vera e propria corsa contro il tempo per la Joya, alle prese con un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra rimediato nella sfida contro la Sampdoria. S ...

