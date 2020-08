Juul Labs presenta alla Food and Drug Administration richiesta di autorizzazioneall'immissione in commercio del sistema JUUL (Di lunedì 3 agosto 2020) (30 luglio 2020) - Washington, D.C. (30 luglio 2020) — Oggi JUUL Labs ha annunciato di aver presentato alla Food and Drug Administration (FDA) la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero la Premarket Tobacco Product Application (PMTA), per il sistema JUUL, un prodotto elettronico per la somministrazione di nicotina (ENDS). La domanda è corredata da esaurienti prove scientifiche sui dispositivi JUUL e sui JUULpod aromatizzati al Tabacco Virginia e al Mentolo con concentrazioni di nicotina del 5,0% e del 3,0%; contiene anche informazioni sulle misure, corroborate da dati, ... Leggi su iltempo

Florida, Stato attacca aziende di svapo "Basta marketing rivolto a minori"

Un caso Juul Labs. In piccolo. E' quello che si leva dalla Florida dove il Procuratore generale della Florida, Ashley Moody, ha intrapreso una iniziativa giudiziaria nei confronti di Lizard Juice LLC ...

