Ilary Blasi e Francesco Totti innamorati al mare | lui commenta | «Mi sembravi un piranha!»  

La presentatrice Tv Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti, hanno deciso di visitare le bellezze della Costa Azzurra e di condividere con i propri followers questa loro avventura estiva. Tra un giro in barca e un tuffo in mare, Ilary e Francesco hanno trovato anche il tempo di scambiarsi un bacio appassionato. La bella showgirl, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato una loro foto che non è passata inosservata allo sguardo attento dei fan. Vederli così innamorati e felici fa bene al cuore e soprattutto porta a credere nell'amore. Numerosi sono stati i commenti ricevuti da Ilary sotto il suo post. Tra i vari messaggi non poteva mancare quello di Totti.

