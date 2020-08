Guardia Sanframondi, è tempo di Vinalia: domani il via (Di lunedì 3 agosto 2020) tempo di lettura: 4 minutidomani è già Vinalia. Con il tradizionale taglio del nastro prenderà il via la XXVI edizione dell’appuntamento enogastronomico previsto fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, che ha per tema “Mille ragioni, per mille passioni”. L’appuntamento è per le ore 18 nell’Ave Gratia Plena. All’inaugurazione parteciperanno: Ildo Romano (Presidente del Circolo Viticoltori), Titina Pigna (Responsabile del Comitato Vinalia), Floriano Panza (Sindaco di Guardia Sanframondi), Giuseppe Leone (Direttore Artistico di VinArte), Domizio Pigna (Presidente de La Guardiense), Maria Grazia De Luca (Delegata Ais per la provincia di Benevento), Valter ... Leggi su anteprima24

ObiettivoN : Da domani, a Guardia Sanframondi, la XXVII edizione di Vinalia - - ottopagine : Guardia Sanframondi, la giunta vota osservazioni al Puc #GuardiaSanframondi - DoveSiVaQuestaS : Vi aspettiamo Domenica 02 Agosto, nell'area pedonale di Guardia Sanframondi, con Vini&Vinili!???? ??Start ore 21.30 ??D… - pengueraffaele : Guardia Sanframondi, la Giunta vota le osservazioni al PUC -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi A Guardia Sanframondi Vinitalia dal 4 al 10 agosto: XXVII edizione Nuova Irpinia Guardia Sanframondi – Si va verso la definizione del Piano Urbanistico

Il 29 gennaio scorso era stato adottato il Puc con integrati il rapporto ambientale Vas, il procedimento di valutazione di incidenza (Vinca), lo studio geologico, il piano di zonizzazione acustica, lo ...

Guardia Sanframondi, la Giunta ha votato le 80 osservazioni al PUC

Sono in totale 80 le osservazioni al PUC (Piano Urbanistico Comunale) pervenute al Comune di Guardia Sanframondi, che l’Ufficio Tecnico-Manutentivo, in particolare nella persona del Responsabile, Arch ...

Il 29 gennaio scorso era stato adottato il Puc con integrati il rapporto ambientale Vas, il procedimento di valutazione di incidenza (Vinca), lo studio geologico, il piano di zonizzazione acustica, lo ...Sono in totale 80 le osservazioni al PUC (Piano Urbanistico Comunale) pervenute al Comune di Guardia Sanframondi, che l’Ufficio Tecnico-Manutentivo, in particolare nella persona del Responsabile, Arch ...