Game of Thrones è ancora la serie tv più piratata al mondo (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel bene e nel male, 'Game of Thrones', 'Il trono di spade', continua a essere la serie TV più significativa degli ultimi anni: un sondaggio condotto da Digital Spy l'ha infatti incoronata come la ... Leggi su quotidiano

femmebisexuelle : Ah ma quindi non si riferiva alla settima stagione di Game of Thrones ?? - Stay_Nerd : Secondo un sondaggio, Game of Thrones è la serie più amata… e più piratata - InfoCinema2 : #GameofThrones della #HBO resta la serie più piratata al mondo #iltronodispade @HBO @gotItalia - mistatesulca : E anche oggi ho pensato alla fine di merda che ha avuto game of thrones - incognitofculon : Tizio della barca che sta per spiegarci un posto da cui stiamo passando: has any of you watched Game of Thrones??… -

Ultime Notizie dalla rete : Game Thrones Secondo un sondaggio, Game of Thrones è la serie più amata... e più piratata Stay Nerd Game of Thrones è ancora la serie tv più piratata al mondo

Nel bene e nel male, 'Game of Thrones' ('Il trono di spade') continua a essere la serie TV più significativa degli ultimi anni: un sondaggio condotto da Digital Spy l'ha infatti incoronata come la pre ...

Breaking Bad è la serie migliore del 21esimo secolo in base a un sondaggio

Sono tantissime le serie televisive che, a ogni puntata, catturano l’interesse del pubblico per la trama, i personaggi, per il modo in cui è delineata la storia. Da “Black Mirror” sino a “Game of Thro ...

Nel bene e nel male, 'Game of Thrones' ('Il trono di spade') continua a essere la serie TV più significativa degli ultimi anni: un sondaggio condotto da Digital Spy l'ha infatti incoronata come la pre ...Sono tantissime le serie televisive che, a ogni puntata, catturano l’interesse del pubblico per la trama, i personaggi, per il modo in cui è delineata la storia. Da “Black Mirror” sino a “Game of Thro ...