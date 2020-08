Final Fantasy 16 e altre esclusive console temporali in arrivo su PS5? (Di lunedì 3 agosto 2020) Come probabilmente saprete, da qualche tempo si parla di un imminente State of Play dedicato a PS5 che dovrebbe andare in onda entro l'11 agosto, e sembra che al prossimo evento Sony abbia in cantiere annunci importanti legati alle esclusive console temporali.Stando a quanto condiviso dall'affidabile giornalista Jez Corden nel corso del podcast The Xbox Two, il gigante giapponese avrebbe in programma altre esclusive temporali per la sua next-gen. Tra questi giochi, rientrerebbe anche Final Fantasy 16.Si tratta solamente di voci, ma come avrete visto Final Fantasy 7 Remake è un'esclusiva temporale PS4, quindi Sony potrebbe attuare la stessa strategia su PS5 con il nuovo capitolo ... Leggi su eurogamer

Final Fantasy XI continua ad espandersi con una nuova aggiunta alla storia, che arriverà a partire dal 6 agosto con una serie di update in grado di apportare diversi contenuti.

