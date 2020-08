Fear The Walking Dead 6 avrà un nuovo crossover con un altro personaggio di The Walking Dead (Di lunedì 3 agosto 2020) Fear The Walking Dead 6 mostrerà l'arrivo di un personaggio di The Walking Dead che darà vita a un nuovo crossdover tra le due serie di AMC. Fear The Walking Dead 6 vedrà l'approdo di un altro personaggio di The Walking Dead nella serie spin-off: questa volta è il turno di Sherry, interpretata da Christine Evangelista. Scomparsa sin dalla settima stagione di The Walking Dead, Sherry si riunirà finalmente al marito ... Leggi su movieplayer

Fear The Walking Dead 6: Sarà presente un personaggio della serie principale

Continuiamo a scoprire dettagli sulla sesta stagione di Fear The Walking Dead: questa volta lo showrunner ha rivelato la presenza di un personaggio conosciuto da tutti gli appassionati della serie isp ...

