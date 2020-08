F1, GP 70° Anniversario Silverstone 2020: orari e tv delle qualifiche di sabato 8 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la giornata di libere, sabato 8 agosto al Gran Premio del 70° Anniversario si deciderà la griglia di partenza in vista della gara domenicale di Silverstone. C’è grande attesa per questa giornata che comincerà, come di consueto, alle ore 12:00 con la terza e ultima sessione di prove libere. Poi nel pomeriggio, dalle 15:00, il via alla qualifica che vedrà team e piloti sfidarsi sul giro secco a caccia della pole position. Le FP3 e le qualifiche del GP del 70° Anniversario verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La qualifica sarà inoltre visibile in differita su TV8 a partire dalle 19:45. In alternativa ... Leggi su sportface

