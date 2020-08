Elisabetta Canalis si gode una “Serata speciale”, scopriamo con chi (Di lunedì 3 agosto 2020) La bellissima ex velina Elisabetta Canalis si gode le vacanze nella sua Sardegna e ieri ha passato una “Serata speciale”. scopriamo con chi. Trasferita ormai da anni negli Stati Uniti per ragioni sentimentali e lavorative, Elisabetta Canalis ha deciso di concedersi una lunga pausa dal nuovo mondo per tornare nella sua bellissima terra natia: la … L'articolo Elisabetta Canalis si gode una “Serata speciale”, scopriamo con chi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Elisabetta Canalis disavventura durante la vacanza italiana con marito e figlia. La denuncia piena di rabbia -… - zazoomblog : Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero. Posta il video: «Ragazzi ubriachi una vergogna» - #Elisabetta… - MInghingolo : RT @SecolodItalia1: Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero. Posta il video: «Ragazzi ubriachi, una vergogna» - SecolodItalia1 : Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero. Posta il video: «Ragazzi ubriachi, una vergogna»… - infoitcultura : Vandali lanciano sugli scogli le bici di Elisabetta Canalis - Gazzetta di Parma -