Edifici a rischio crollo sulla spiaggia libera delle famiglie, scatta il sequestro (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Castel Volturno (Ce) – I carabinieri hanno sequestrato quattro immobili a rischio crollo a Castel Volturno situati su una spiaggia libera frequentata da numerose persone, tra cui famiglie con bambini. Il provvedimento d’urgenza è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Aggiunto Alessandro Milita), intervenuta per salvaguardare l’incolumità dei bagnanti, visti i continui cedimenti di materiale dalla struttura; gli Edifici sono in stato di abbandono, senza infissi, e spesso vi trovano rifugio anche disperati senza fissa dimora. Il reato ipotizzato è l’omissione di lavori in Edifici che minacciano rovina, con pericolo per le ... Leggi su anteprima24

antoninoblando1 : “Fiducioso” attuali scienziati e politici ammodernerei tutto,isole in particolare. Sovranisti all’angolo bloccano… - quibresciait : Tav in uscita da Brescia e 22 edifici da demolire: a rischio 70 famiglie - QuiBrescia - LCafeinter : RT @miola_mic: @Italialibera6 @GenoveffaReloa1 prima di pensare ai banchi gli imbecilli che partoriscono certe idiozie devono pensare all'a… - miola_mic : @Italialibera6 @GenoveffaReloa1 prima di pensare ai banchi gli imbecilli che partoriscono certe idiozie devono pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Edifici rischio Edifici a rischio crollo sulla spiaggia libera delle famiglie, scatta il sequestro anteprima24.it Castel Volturno, sequestrati 4 immobili pericolanti a Bagnara

I carabinieri della stazione di Castel Volturno e gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura di Sant ...

Superbonus 110%, lavori trainanti e trainati: i limiti di spesa per tipologia di intervento

In attesa della pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che definiranno i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ...

I carabinieri della stazione di Castel Volturno e gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura di Sant ...In attesa della pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che definiranno i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ...